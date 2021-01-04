Иран заявил о захвате танкера под флагом Южной Кореи
В Иране 4 января признали, что Тегеран захватил нефтяной танкер под флагом Южной Кореи. Произошло это в Ормузском проливе.
Заявление Ирана по захвату нефтяного танкера
Об этом сообщили по иранскому государственному телевидению. В отчете говорится, что иранские власти остановили моторный танкер Hankuk Chemi из-за якобы "загрязнения нефтью" в Персидском заливе и проливе. Об этом сообщает "Радио Свобода".
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А по данным полуофициального информационного агентства Fars, что военно-морские силы Стражей революции Ирана захватили корабль.
Подробнее про танкер Hankuk Chemi
- Спутниковые данные портала MarineTraffic.com показали, что Hankuk Chemi находится возле порта Бандар-Аббас 4 января без обоснования.
- Он направлялся из Саудовской Аравии в Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах.
- Пока не удалось связаться с владельцами судна для комментариев.
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Что этому предшествовало
- Инцидент произошел на фоне увеличения напряжения в регионе. Именно в эти дни в Иране отмечают годовщину смерти генерала Касема Сулеймани. Он погиб в ночь на 3 января после того, как военные США нанесли сокрушительный ракетный удар.
- После этом парламент Ирака поддержал резолюцию о выводе международных войск из страны. Кроме того, через несколько дней после американской атаки Иран ответил ракетным ударом по иракской авиабазе, где дислоцировались американские войска и их иракские союзники. Но их предупредили об угрозе, поэтому никто ни не погиб, ни не получил серьезных ранений.
- Действующие власти Соединенных Штатов назвали эту атаку "решительной оборонительной акцией". Приказ ликвидировать Сулеймани отдал лично президент США Дональд Трамп.
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