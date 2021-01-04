В Иране 4 января признали, что Тегеран захватил нефтяной танкер под флагом Южной Кореи. Произошло это в Ормузском проливе.

Заявление Ирана по захвату нефтяного танкера

Об этом сообщили по иранскому государственному телевидению. В отчете говорится, что иранские власти остановили моторный танкер Hankuk Chemi из-за якобы "загрязнения нефтью" в Персидском заливе и проливе. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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А по данным полуофициального информационного агентства Fars, что военно-морские силы Стражей революции Ирана захватили корабль.

Подробнее про танкер Hankuk Chemi

Спутниковые данные портала MarineTraffic.com показали, что Hankuk Chemi находится возле порта Бандар-Аббас 4 января без обоснования.

Он направлялся из Саудовской Аравии в Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах.

Пока не удалось связаться с владельцами судна для комментариев.

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Что этому предшествовало