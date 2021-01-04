Іран заявив про захоплення танкера під прапором Південної Кореї
У Ірані 4 січня визнали, що Тегеран захопив нафтовий танкер під прапором Південної Кореї. Сталося це в Ормузькій протоці.
Заява Ірану щодо захоплення нафтового танкера
Про це повідомили по іранському державному телебаченню. У звіті мовиться, що іранська влада зупинила моторний танкер Hankuk Chemi через нібито "забруднення нафтою" в Перських затоці та протоці. Про це повідомляє "Радіо Свобода".
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А за даними напівофіційної інформаційної агенції Fars, що військово-морські сили Вартових революції Ірану захопили корабель.
Докладніше про танкер Hankuk Chemi
- Супутникові дані порталу MarineTraffic.com показали, що Hankuk Chemi перебуває біля порту Бандар-Аббас 4 січня без обґрунтування.
- Він прямував із Саудівської Аравії до Фуджейри в Об’єднаних Арабських Еміратах.
- Наразі не вдалося зв’язатися з власниками судна для коментарів.
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Що цьому передувало
- Інцидент трапився на тлі збільшення напруги в регіоні. Саме цими днями в Ірані відзначають роковини смерті генерала Касема Сулеймані. Він загинув уночі проти 3 січня 2020 року після того, як військові США завдали нищівного ракетного удару.
- Після цьому парламент Іраку підтримав резолюцію про виведення міжнародних військ з країни. Крім того, через кілька днів після американської атаки Іран відповів ракетним ударом по іракській авіабазі, де дислокувалися американські війська та їхні іракські союзники. Але їх попередили про загрозу, тому ніхто ані не загинув, ані не зазнав серйозних поранень.
- Чинна влада Сполучених Штатів назвала цю атаку "рішучою оборонною акцією". Наказ ліквідувати Сулеймані віддав особисто президент США Дональд Трамп.
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