У Ірані 4 січня визнали, що Тегеран захопив нафтовий танкер під прапором Південної Кореї. Сталося це в Ормузькій протоці.

Заява Ірану щодо захоплення нафтового танкера

Про це повідомили по іранському державному телебаченню. У звіті мовиться, що іранська влада зупинила моторний танкер Hankuk Chemi через нібито "забруднення нафтою" в Перських затоці та протоці. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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А за даними напівофіційної інформаційної агенції Fars, що військово-морські сили Вартових революції Ірану захопили корабель.

Докладніше про танкер Hankuk Chemi

Супутникові дані порталу MarineTraffic.com показали, що Hankuk Chemi перебуває біля порту Бандар-Аббас 4 січня без обґрунтування.

Він прямував із Саудівської Аравії до Фуджейри в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Наразі не вдалося зв’язатися з власниками судна для коментарів.

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Що цьому передувало