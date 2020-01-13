Иран сбил самолет МАУ над Тегераном: Разумков собирает комитет по нацбезопасности
Специальное заседание парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны состоится 13 января. Его созывает спикер Рады Дмитрий Разумков.
На нем должно быть подготовлено постановление, которое отражает позицию парламента относительно катастрофы. Об этом Дмитрий Разумков рассказал в комментарии РБК-Украина.
Актуально: Трагедия самолета МАУ в Иране: СБУ расследует дело по трем статьям
Я хотел бы обратиться к комитетам по вопросам национальной безопасности и обороны и международного сотрудничества провести заседание, высказать свою позицию, позицию Верховной рады. Также я обращаюсь к нашим коллегам подготовить постановление ВРУ относительно этих событий, сделать это как можно быстрее,
– подчеркнул он.
Заседание комитета состоится в 14 часов.
Следует отметить, что пока парламент никак не отреагировал на страшную авиакатастрофу. Дмитрий Разумков в день падения самолета разместил сообщение с соболезнованиями на своей странице в фейсбуке.
Что известно о крушении самолета МАУ в Иране:
- Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился на окраинах Тегерана. 167 пассажиров и 9 членов экипажа летели в Киев – не выжил никто.
- Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.
- Самолет разбился после того, как в него попали ракеты противовоздушной обороны Ирана. Это подтвердила власть страны 11 января.
- До этого такие заявления делали лидеры ряда западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.
- Из-за того, что Иран ракетами сбил пассажирский самолет и долго скрывал эту информацию, в стране вспыхнули массовые протесты.