Иран сбил самолет МАУ над Тегераном: Разумков собирает комитет по нацбезопасности

Специальное заседание парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны состоится 13 января. Его созывает спикер Рады Дмитрий Разумков.

На нем должно быть подготовлено постановление, которое отражает позицию парламента относительно катастрофы. Об этом Дмитрий Разумков рассказал в комментарии РБК-Украина.

Актуально: Трагедия самолета МАУ в Иране: СБУ расследует дело по трем статьям

Я хотел бы обратиться к комитетам по вопросам национальной безопасности и обороны и международного сотрудничества провести заседание, высказать свою позицию, позицию Верховной рады. Также я обращаюсь к нашим коллегам подготовить постановление ВРУ относительно этих событий, сделать это как можно быстрее,

– подчеркнул он.

Заседание комитета состоится в 14 часов.

Следует отметить, что пока парламент никак не отреагировал на страшную авиакатастрофу. Дмитрий Разумков в день падения самолета разместил сообщение с соболезнованиями на своей странице в фейсбуке.

Что известно о крушении самолета МАУ в Иране:

Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился на окраинах Тегерана. 167 пассажиров и 9 членов экипажа летели в Киев – не выжил никто.

Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.

Самолет разбился после того, как в него попали ракеты противовоздушной обороны Ирана. Это подтвердила власть страны 11 января.

До этого такие заявления делали лидеры ряда западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.

Из-за того, что Иран ракетами сбил пассажирский самолет и долго скрывал эту информацию, в стране вспыхнули массовые протесты.



Авиакатастрофа МАУ в Иране/ инфографика 24 канала