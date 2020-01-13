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      Иран сбил самолет МАУ над Тегераном: Разумков собирает комитет по нацбезопасности

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      Дмитрий Разумков / Getty images

      Специальное заседание парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны состоится 13 января. Его созывает спикер Рады Дмитрий Разумков.

      На нем должно быть подготовлено постановление, которое отражает позицию парламента относительно катастрофы. Об этом Дмитрий Разумков рассказал в комментарии РБК-Украина.

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      Я хотел бы обратиться к комитетам по вопросам национальной безопасности и обороны и международного сотрудничества провести заседание, высказать свою позицию, позицию Верховной рады. Также я обращаюсь к нашим коллегам подготовить постановление ВРУ относительно этих событий, сделать это как можно быстрее,
      – подчеркнул он.

      Заседание комитета состоится в 14 часов.

      Следует отметить, что пока парламент никак не отреагировал на страшную авиакатастрофу. Дмитрий Разумков в день падения самолета разместил сообщение с соболезнованиями на своей странице в фейсбуке.

      Что известно о крушении самолета МАУ в Иране:

      • Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился на окраинах Тегерана. 167 пассажиров и 9 членов экипажа летели в Киев – не выжил никто.
      • Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.
      • Самолет разбился после того, как в него попали ракеты противовоздушной обороны Ирана. Это подтвердила власть страны 11 января.
      • До этого такие заявления делали лидеры ряда западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.
      • Из-за того, что Иран ракетами сбил пассажирский самолет и долго скрывал эту информацию, в стране вспыхнули массовые протесты.


      Авиакатастрофа МАУ в Иране/ инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Авиакатастрофа МАУ в Иране Дмитрий Разумков
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