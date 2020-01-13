Іран збив літак МАУ над Тегераном: Разумков збирає комітет з нацбезпеки

Спеціальне засідання парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони відбудеться 13 січня. Його скликає спікер Ради Дмитро Разумков.

На ньому має бути підготовлена постанова, що відображатиме позицію парламенту стосовно катастрофи. Про це Дмитро Разумков розповів у коментарі РБК-Україна.

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Я хотів би звернутись до комітетів з питань національної безпеки та оборони та міжнародного співробітництва провести засідання, висловити свою позицію, позицію Верховної ради. Так само я звертаюсь до наших колег підготувати постанову ВРУ щодо цих подій, зробити це якомога швидше,

– наголосив він.

Разумков додав: деякі напрацювання у Раді вже є. Засідання комітету відбудеться о 14 годині.

Слід зазначити, що поки парламент ніяк не відреагував на страшну авіакатастрофу. Дмитро Разумков у день падіння літака розмістив допис зі співчуттями на своїй фейсбук-сторінці.

Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані:

Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився на околицях Тегерана. 167 пасажирів та 9 членів екіпажу летіли до Києва – не вижив ніхто.

Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.



Літак розбився після того, як в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Це підтвердила влада країни 11 січня.

До цього такі заяви робили лідери низки західних країн (Канада, США, Велика Британія, Нідерланди) з посиланням на інформацію власної розвідки.

Через те, що Іран ракетами збив пасажирський літак та довго приховував цю інформацію, у країні спалахнули масові протести.



Авіакатастрофа МАУ в Ірані/ інфографіка 24 каналу