В Иране не утихают уличные акции протеста из-за недостатка воды: видео

По состоянию на 17 июля в Иране продолжаются протесты из-за недостаточного количества воды. В соцсетях пишут о первой жертве. В то же время в официальных СМИ данных об этом нет.

Протесты в иранской провинции Хузестан вспыхнули в пятницу, 16 июля. Они охватили сразу несколько населенных пунктов.

Заметьте Побоище и слезоточивый газ: во Франции вспыхнули массовые протесты из-за COVID-паспортов – видео

Самая масштабная акция состоялась в Сусангерде – городе рядом с ирано-иракской границей. Львиная доля его жителей – арабоязычное население.

Кроме того, акции протеста состоялись также в других городах Хузестана – центра нефтедобычи страны. Именно он обеспечивает экономическую жизнь страны.

Вечером 16 июля перекрыли дорогу в Ахваз (столицу Хузестана). Силовики применили против населения слезоточивый газ и оружие.

Местные жители в соцсетях пишут, что несколько человек получили травмы. Кроме того, сообщают о по меньшей мере одной жертве. В то же время официального подтверждения этой информации пока нет.

В Иране продолжается засуха. Она началась в 2021 году из-за того, что зимой и весной в стране существенно уменьшилось количество осадков.

Протесты в Иране: смотрите видео

Люди вышли на массовые протесты: смотрите видео