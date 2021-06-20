По данным сотрудника Государственной электроэнергетической компании Голамали Рахшанимехра, остановка Бушерской АЭС продлится 3 – 4 дня.

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АЭС расположена в южном портовом городе Бушер. Ее ввели в эксплуатацию в 2011 году при содействии России. Аварийная остановка этой АЭС произошла впервые в истории страны.

По данным издания ISNA, в Тегеране (столице Ирана) пришлось отключить от электроснабжения 57 правительственных и неправительственных организаций, которые отличаются высоким уровнем потребления электроэнергии.

Это сделали, чтобы предотвратить перебои электроснабжения в городе.

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