За даними співробітника Державної електроенергетичної компанії Голамалі Рахшанімехра, зупинка Бушерської АЕС триватиме приблизно 3 – 4 дні.

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АЕС розташована у Південному портовому місті Бушер. Її ввели в експлуатацію у 2011 році за сприяння Росії. Аварійна зупинка цієї АЕС сталася вперше в історії країни.

За даними видання ISNA, у Тегерані (столиці Ірану) довелося відключити від електропостачання 57 урядових і неурядових організацій, які вирізняються високим рівнем споживання електроенергії.

Це зробили, щоб запобігти перебоям електропостачання до міста.

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