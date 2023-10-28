О смерти девочки сообщают местные СМИ. Известно, что на прошлой неделе было объявлено о смерти мозга Армиты Гераванд.

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Девушка так и не вышла из комы

Иранское информационное агентство IRNA отмечает, что девушка впала в кому после того, как получила повреждение мозга. 28 октября Армита скончалась в больнице.

Собственно, сотрудники полиции морали 1 октября подошли к Армите Гераванд у метро Тегерана. Они попросили девушку покрыть голову. Разразился конфликт, в результате которого правоохранители толкнули девочку. Она упала и потеряла сознание. Впала в кому она 5 октября.

Обратим внимание, что за "неправильное ношение хиджаба" в сентябре 2022 года в Иране задержали 22-летнюю Махсу Амини. Вскоре после ее задержания девушка скончалась при загадочных обстоятельствах. Собственно, ее смерть дала начало самой массовой волне протестов в современной истории Ирана.

Иран усиливает ответственность за отказ от хиджаба

Обратим внимание, что в конце сентября этого года Иран принял законопроект "О хиджабе и целомудрии". В нем предусматривается заключение на срок до 10 лет и штрафы за нарушение исламского дресс-кода.

За соответствующий законопроект отдали свои голоса 152 члена парламента. Против него – 34 депутата, а воздержались еще 7. После этого документ должен пройти одобрение Совета часовых. Речь идет об органе конституционного надзора, после решения которого законопроект станет полноценным законом.

После принятия документа женщинам за нарушение закона грозит заключение сроком от 5 до 10 лет. Кроме того, на них будут налагаться штрафы в размере от 3 651 до 7 302 долларов.

Также соответствующий законопроект предусматривает штрафы для тех, кто занимается "пропагандой обнаженности", а также "высмеивание хиджаба" в СМИ и соцсетях. Также будут наказывать владельцев транспортных средств, у которых женщина-водитель или пассажирка не носит хиджаб или соответствующий наряд.