Про смерть дівчинки повідомляють місцеві ЗМІ. Відомо, що минулого тижня оголосили про смерть мозку Арміти Гераванд.

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Дівчина так і не вийшла з коми

Іранське інформаційне агентство IRNA зазначає, що дівчина впала в кому після того, як зазнала пошкодження мозку. 28 жовтня Арміта померла у лікарні.

Власне, співробітники поліції моралі 1 жовтня підійшли до Арміти Гераванд у метро Тегерана. Вони попрохали дівчину покрити голову. Спалахнув конфлікт, внаслідок якого правоохоронці штовхнули дівчинку. Вона впала та знепритомніла. Впала в кому вона 5 жовтня.

Звернімо увагу, що за "неправильне носіння хіджабу" у вересні 2022 року в Ірані затримали 22-річну Махсу Аміні. Невдовзі після її затримання дівчина померла за загадкових обставин. Власне, її смерть дала початок наймасовішій хвилі протестів у сучасній історії Ірану.

Іран посилює відповідальність за відмову від хіджабу

Звернімо увагу, що наприкінці вересня цього року Іран ухвалив законопроєкт "Про хіджаб та цнотливість". У ньому передбачається ув'язнення терміном до 10 років і штрафи за порушення ісламського дрескоду.

За відповідний законопроєкт віддали свої голоси 152 члени парламенту. Проти нього – 34 депутати, а утрималися ще 7. Після цього документ має пройти схвалення Ради вартових. Мовиться про орган конституційного нагляду, після рішення якого законопроєкт стане повноцінним законом.

Після ухвалення документа, жінкам за порушення закону загрожуватиме ув'язнення терміном від 5 до 10 років. Крім того, на них накладатимуть штраф у розмірі від 3 651 до 7 302 доларів.

Також відповідний законопроєкт передбачає штрафи для тих, хто займається "пропагандою оголеності", а також "висміювання хіджабу" у ЗМІ та соцмережах. Також каратимуть власників транспортних засобів, у яких жінка-водій або пасажирка не носить хіджаб або відповідне вбрання.