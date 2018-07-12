Иранку осудили на 20 лет за снятый платок

В Иране женщину по имени Шапарак Шаяризадех приговорили к 20 годам тюрьмы, она сняла обязательный исламский головной платок.

Об этом сообщает Radio Free Europe.

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Своими действиями женщина выразила мирный протест против обязательного хиджаба. Она появилась на улицах Тегерана с непокрытой головой.

Шапарак Шаяризадех отметила, что приговор был обусловлен ее протестом против обязательного хиджаба, а также тем, что она вышла на улицу с белым флагом в руках. Женщина также добавила, что вынуждена была уехать из страны, чтобы избежать "несправедливости".

Иранские власти не комментируют эту информацию.