Іранку засудили на 20 років за зняту хустку
В Ірані жінку на ім'я Шапарак Шаярізадех засудили до 20 років в'язниці, вона зняла обов'язкову ісламську головну хустку.
Про це повідомляє Radio Free Europe.
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Своїми діями жінка висловила мирний протест проти обов’язкового хіджабу. Вона з’явилася на вулиці Тегерана з непокритою головою.
Шапарак Шаярізадех зазначила, що вирок був обумовлений її протестом проти обов’язкового хіджабу, а також тим, що вона вийшла на вулицю з білим прапором у руках. Жінка також додала, що змушена була виїхати з країни, щоб уникнути «несправедливості».
Іранська влада не коментує цю інформацію.
Джерело: 24 Канал
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