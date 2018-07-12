Іранку засудили на 20 років за зняту хустку

В Ірані жінку на ім'я Шапарак Шаярізадех засудили до 20 років в'язниці, вона зняла обов'язкову ісламську головну хустку.

Про це повідомляє Radio Free Europe.

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Своїми діями жінка висловила мирний протест проти обов’язкового хіджабу. Вона з’явилася на вулиці Тегерана з непокритою головою.

Шапарак Шаярізадех зазначила, що вирок був обумовлений її протестом проти обов’язкового хіджабу, а також тим, що вона вийшла на вулицю з білим прапором у руках. Жінка також додала, що змушена була виїхати з країни, щоб уникнути «несправедливості».

Іранська влада не коментує цю інформацію.