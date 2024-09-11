Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что баллистические ракеты Fath-360, которые получила Россия, примерно такого же технического уровня как ракеты к С-300.

Смотрите также Гибридные игры: почему Россия запускает дроны по странам Европы и куда делись "красные линии" НАТО

Куда будут доставать иранские ракеты

По данным СМИ, сейчас Россия получила около 200 баллистических ракет от Ирана. В целом страна-агрессор имеет около 5000 ракет к С-300. Поэтому какого-то серьезного влияния эти 200 ракет не будут иметь. Но это может быть не единственная передача.

Но все равно есть опасность. Вероятно, эти ракеты смогут зайти на глубину 50 – 70 километров от линии фронта. Под ударами могут быть Сумы, Харьков, Херсон. Вплоть почти до Запорожья. И это только крупные города. Все объекты в пределах 50 – 70 километрах могут быть под ударом,

– подчеркнул Свитан.

Перехватывать такие ракеты чрезвычайно сложно. Ведь время подлета баллистической ракеты на такое расстояние может составлять буквально одну минуту. Есть другой вариант борьбы – уничтожать пусковые установки к этим баллистическим ракетам.

Обратите внимание! Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Россия получила баллистические ракеты от Ирана. Страна-агрессор может использовать их против Украины уже в ближайшие недели.