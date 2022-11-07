Более 400 дронов выпустили по Украине: в ВСУ рассказали детали о сбитии иранских беспилотников

О запуске дронов-камикадзе известно заранее и скорость этого БПЛА позволяет иметь достаточно времени, чтобы уйти в укрытие. Именно поэтому когда враг начал использовать дроны Shahed-136, то время воздушных тревог увеличилось.

Об этом 24 каналу рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он также отметил, что скорость таких дронов – 120 или 150 километров в час, это скорость авто на дороге.

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По словам Юрия Игната, сигнал воздушной тревоги включают постепенно, ведь не все эти дроны могут уничтожить в Одесской или Николаевской области, часть может пролететь дальше.

К сожалению, невозможно уничтожить все 100% этих беспилотников. Как крылатые ракеты, так и Shahed-136 были созданы для того, чтобы преодолевать системы ПВО,

– говорит Игнат.

Но между тем, по словам представителя Воздушных Сил ВСУ, процент уничтожения таких целей высок. Радиолокационно Shahed-136 заметен на радарах. Также следует отметить, что сигнал воздушной тревоги включается, когда в Беларуси поднимают МиГ-31, являющиеся носителями ракет "Кинжал".

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"Из всех запущенных по территории Украины иранских дронов, примерно 85% – уничтожены. День на день не выпадает, но общая цифра такая. Что касается количества, то речь идет о 320-330 единицах", – добавляет Юрий Игнат.

С какого направления наиболее активно сбивали иранские дроны

Не хочется кого-то выделять, потому что работают все. Но, безусловно, если их встречает Воздушное командование "Юг", то там они будут наиболее уничтожены,

– добавляет он.

Но Юрий Игнат отметил, что на южном или восточном направлении работают и военные по другим направлениям – "Запад" и "Север". Все это происходит в условиях ротации, как это было в АТО/ООС.

Также следует отметить авиацию, она постоянно поднимается на оперативных аэродромах и помогает с воздуха уничтожать цели.