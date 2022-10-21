Иранские инструкторы по дронам – уже в Крыму, они помогали России бить по Киеву, – Белый дом

Иран отправил своих инструкторов в оккупированный Крым, чтобы помочь России запускать дроны по украинским городам. Они уже присоединились к атакам по Киеву.

Относительно небольшое количество иранцев оказывает техническую поддержку российским захватчикам, однако Тегеран принимает участие в конфликте "непосредственно на земле" и путем передачи оружия. Об этом заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

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Инструкторы уже помогают атаковать Украину

По словам Кирби, инструкторы уже находились в Крыму, когда Киев атаковали дронами 17 октября. Они были привлечены к этому.

Мы оцениваем, что иранские военные находились в Крыму и помогали России в этих операциях,

– убежден Кирби.

Спикер Госдепа Нед Прайс на ежедневном брифинге также подтвердил, что иранские военные находились в Крыму и помогали России атаковать дронами Украину в течение последних дней, передает Reuters. Чиновник заверил, что Штаты располагают достоверной информацией, но пока не предоставил доказательств.

Кирби добавил, что США будут применять все средства, чтобы разоблачить, сдержать и противостоять поставке Ираном этих боеприпасов.

Что этому предшествовало

В американском Институте изучения войны также сообщали, что иранские инструкторы уже находятся в оккупированном Крыму. Они пытаются научить российских военных пользоваться дронами-камикадзе Shahed-136.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина не хочет иметь контактов с Ираном, поскольку страна продолжает поставлять дроны в Россию. В СМИ появилась информация о новой партии беспилотников, а также ракетах. Затем дипломат призвал ввести санкции против Ирана.

После этого Евросоюз утвердил санкции. К ограничениям присоединилась и Великобритания.

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