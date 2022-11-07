Россия сможет удвоить атаки по Украине после того, как Иран предоставит ей свои ракеты, – разведка

В России уменьшились запасы высокоточных ракет. Однако предоставление баллистических ракет Ираном может изменить ситуацию и враг может удвоить свои атаки.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий. Поэтому Украине нужно оружие для противодействия иранским ракетам, ведь оружие, которое сейчас есть у нашей страны, неэффективно против них.

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Как Украина может противодействовать иранским ракетам

Вадим Скибицкий заявил, что в России осталось около 120 крылатых ракет "Искандер" и около 40 гиперзвуковых ракет "Кинжал". То есть у россиян существенно снизились запасы высокоточных ракет. Однако баллистические иранские ракеты Fateh-110 и Zolfaghar могут позволить врагу усилить террор против мирных украинцев.

Иранские ракеты способны поражать цели гораздо быстрее, чем те же ракеты "Искандер", поэтому Скибицкий подчеркнул, что Украине необходимо оружие для противодействия баллистическим ракетам. По его словам, с этим справляется американская система Patriot. Также нашим воинам необходимы ракеты ATACMS для ударов по командным центрам врага. Однако Вашингтон не желает предоставлять эти ракеты Украине, опасаясь того, что наши войска используют их для ударов по российской территории.

Здесь стоит отметить, что по словам Скибицкого, в октябре россияне запустили 25 "Искандеров", из которых силы ПВО перехватили 3. Так что если у иранских ракет большая скорость, то задача для противодействия им становится еще сложнее.

Скибицкий заявил, что Россия и Иран уже достигли договоренностей по поставке баллистических ракет. Тегеран планирует поставлять их самолетами во временно оккупированный Крым и через Каспийское море в Россию.

Какими средствами Украина противодействует российским ракетам

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что основной массив вооружения в Украине – советская техника. В частности, системы "Бук" и С-300, которые являются сложными в эксплуатации, что увеличивает риски человеческой ошибки. Также эти системы не выявляют крылатых ракет.

Однако предоставленные Украине системы ПВО NASAMS и IRIS-T существенно проще. Украинские военные только за считанные недели учений полностью освоили их. Преимуществом этих систем является возможность обмена данными между комплексами – то есть радар одного ЗРК обнаружил враждебную цель, а сбить ее может другой.

Стоит посмотреть – чем опасны иранские ракеты: смотрите видео

Президент Зеленский 6 ноября предупредил украинцев об угрозе новых массированных ударов по Украине со стороны врага. По его словам, оккупантам для того, чтобы собрать силы для новой атаки, понадобились иранские баллистические ракеты. Глава государства подчеркнул, что Украина готовится отвечать на действия врага.