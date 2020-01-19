Иранские военные обстреляли учебные базы в Йемене: 60 человек погибли

В Йемене обстреляли военный учебный лагерь в провинции Мариб. В результате 60 военнослужащих погибли, еще десятки получили ранения. Атаку осуществили иранские военные с применением баллистических ракет и беспилотников.

Как сообщили в BBC, Мариб, где и произошел обстрел, расположен в центральном Йемене. Он находится под контролем правительственных сил президента Абд-Раббу Мансура Хади.

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Боевые действия в Йемене привели к наихудшему в мире гуманитарному кризису. Сейчас примерно 24 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи или защите. Сторонники движения "Ансар Аллах" пока не взяли на себя ответственность за обстрел.



Карта Йемена

По подсчетам ООН, война в Йемене унесла жизни более 7000 человек, большинство из них были гражданскими. Однако наблюдатели считают, что фактически количество погибших значительно больше. По информации американского сайта ACLED, во время войны в Йемене в период с 1 января 2016 года по 13 апреля 2019 года было убито более 70 тысяч мирных жителей и боевиков.

Что известно о войне в Йемене?

Йеменская война продолжается с 2014 года между движением хуситов "Ансар Аллах" и законным правительством, от имени которого действует коалиция во главе с Саудовской Аравией. Хуситов непублично поддерживает Иран. Третьим важным игроком является террористическая организация "Аль-Каида" на Аравийском полуострове. По оценкам экспертов, если не остановить войну, то в 2020 году ситуация может ухудшиться, так как саудовские удары не прекращаются. Военные кампании пока не дали большого преимущества ни одной из сторон. Попытка саудитов захватить ключевой для движения "Ансар Аллах" порт Ходейда ни к чему не привела, но позволила провести переговоры о перемирии в Стокгольме и по крайней мере частично заморозить конфликт. Порт передали под контроль ООН.

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