Іранські військові обстріляли навчальні бази в Ємені: 60 людей загинули

У Ємені обстріляли військовий навчальний табір у провінції Маріб. Внаслідок цього 60 військовослужбовців загинули, ще десятки отримали поранення. Атаку здійснили іранські військові із застосуванням балістичних ракет і безпілотників.

Як повідомили у BBC, Маріб, де і відбувся обстріл, розташований у центральному Ємені. Він перебуває під контролем урядових сил президента Абд-Раббу Мансура Хаді.

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Бойові дії в Ємені спричинили найгіршу у світі гуманітарну кризу. Наразі приблизно 24 мільйони людей потребують гуманітарної допомоги чи захисту. Прихильники руху "Ансар Аллах" поки не взяли на себе відповідальність за обстріл.



Карта Ємену

За підрахунками ООН, війна в Ємені забрала життя понад 7 тисяч людей, більшість з них були цивільними. Однак спостерігачі вважають, що фактично кількість загиблих є значно більшою. За інформацією американського веб-сайту ACLED, під час війни в Ємені у період з 1 січня 2016 року по 13 квітня 2019 року було вбито понад 70 тисяч мирних жителів та бойовиків.

Що відомо про війну в Ємені?Єменська війна триває з 2014 року між рухом хуситів "Ансар Аллах" і законним урядом, від імені якого діє коаліція на чолі з Саудівською Аравією. Хуситів непублічно підтримує Іран. Третім важливим гравцем є терористична організація "Аль-Каїда" на Аравійському півострові. За оцінками експертів, якщо не зупинити війну, то у 2020 році ситуація може ще погіршитись, бо саудівські удари не припиняються. Військові кампанії наразі не дали великої переваги жодній зі сторін. Спроба Саудитів захопити ключовий для руху "Ансар Аллах" порт Ходейда ні до чого не призвела, але дала змогу провести перемовини щодо перемир’я у Стокгольмі і принаймні частково заморозити конфлікт. Порт передали під контроль ООН.

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