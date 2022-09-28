Как определить, что это иранский дрон-камикадзе: объяснение от Гуменюк

Признаком дрона-камикадзе является полет на низкой высоте. Гуменюк объяснила, что именно поэтому их сложно выявить силам ПВО. Однако эти дроны достаточно громкие и напоминают звук мотора мопеда или бензопилы. Гуменюк посоветовала прятаться в укрытие, если кто-то слышит характерный звук.

Россияне запускают большое количество дронов, чтобы пробить нашу ПВО, выяснить, где она находится. Об этом рассказала глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга.

Иранские дроны используют для поражения объектов инфраструктуры, а не подразделений или скоплений людей. В зоне ОК "Юг" с 10 сентября зафиксировали 30 таких дронов, из них 22 сбили ПВО, а еще в 10 попали, но не все эти удары были результативными.

Насколько опасны иранские дроны

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал, что дроны могут как поражать цели, так и отвлекать ПВО. Эксперт добавил, что ВСУ после того, как сбивали эти дроны, вскрывали их и видели, что они сделаны "на коленке". Там есть материалы не из заводского серийного производства, а из того, что было под рукой. Однако беспилотники все равно наносят много вреда.

Что известно об иранском дроне "Shahed-136"

Дрон может атаковать цели на дальнем расстоянии. По разным данным, на 200 – 900 километров. Беспилотник в большинстве своем запускают парами с установки, замаскированной под грузовик или вагон поезда. Shahed-136 имеет 40 килограммов взрывчатого вещества. Этого достаточно, чтобы уничтожить тяжелобронированную технику или разрушить несколько квартир в доме.

Иранские дроны активно используются над морем, ведь там их действительно можно спрятать. Это одна из причин, почему россияне успешно атаковали ими Одесчину.

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