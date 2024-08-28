По словам Ирины Болгар, их общий сын очень страдал от действия отца. Это даже повлияло на его здоровье.

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Дуров якобы плохо обращается с собственным сыном

В марте 2023 года был подан первый иск против Дурова за неуплату алиментов. В материалах дела указано, что Павел применял насилие к младшему сыну, который родился от Болгарии. В документах описано пять инцидентов, произошедших в 2021 и 2022 годах, которые негативно сказались на здоровье ребенка.

Интересно! Павел Дуров ранее заявлял, что он является биологическим отцом более 100 детей.

Кроме того, Болгар подала еще один иск об установлении опеки над детьми, на который Дуров не возражал. Оба заявления были поданы после того, как Дуров прекратил выплачивать ей алименты, сообщает Forbes, ссылаясь на судебные документы.

В июне 2024 года женщина также подала еще один гражданский иск о взыскании алиментов с Дурова.