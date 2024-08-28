За словами Ірини Болгар, їх спільний син дуже страждав від дії батька. Це навіть вплинуло на його здоров'я.

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Дуров нібито погано поводиться із власним сином

У березні 2023 року було подано перший позов проти Дурова за несплату аліментів. У матеріалах справи зазначено, що Павло застосовував насильство до молодшого сина, який народився від Болгарії. У документах описано п'ять інцидентів, що сталися у 2021 та 2022 роках, які негативно позначилися на здоров'ї дитини.

Цікаво! Павло Дуров раніше заявляв, що він є біологічним батьком понад 100 дітей.

Крім того, Болгар подала ще один позов щодо встановлення опіки над дітьми, на який Дуров не заперечував. Обидві заяви було подано після того, як Дуров припинив виплачувати їй аліменти, повідомляє Forbes, посилаючись на судові документи.

У червні 2024 року жінка також подала ще один цивільний позов про стягнення аліментів із Дурова.