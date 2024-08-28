Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, затримання Дурова є іміджевим ударом по країні-агресорці. Кремль вважає його громадянином Росії, але для Франції саме французьке громадянство є головним.

До теми Засновник Telegram і ВКонтакте: що відомо про Павла Дурова та чому його затримали у Франції

Чого боїться Росія

Як наголосив Рейтерович, російська влада може боятися того, що Дуров піде на співробітництво з французькою владою. Тоді, можливо, спецслужби різних країн отримають доступ до певних функцій телеграму та можливість ознайомитися з певною внутрішньою інформацією.

Зокрема це можуть бути чати, створені російською владою, які пов'язані із війною. Або ж чати, де російські спецслужби координують роботу своїх агентів по всьому світу. Це така показова історія, яка схвилювала російську владу. Але не поділяю думки, що месенджер закриється,

– сказав Рейтерович.

Надалі потрібно ретельно стежити за ситуацією, адже незрозуміло, як саме ситуація буде далі розвиватися. Вже відомо, що Дуров перебуває під слідством через відмову співпрацювати у розслідуванні кіберзлочинів та фінансових злочинів в телеграмі.

Такі проблеми характерні для будь-якої соцмережі. Багато соцмереж проходили через це. Але досягали балансу у взаємовідносинах з владою. Вони приймали правила регулювання, які йшли від окремих урядів, або того ж ЄС в цілому. Ті, які свідомо ігнорували, мали проблеми не кримінального характеру, а економічного. Тобто штрафи і так далі,

– зауважив Рейтерович.