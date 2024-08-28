Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, заметив, задержание Дурова является имиджевым ударом по стране-агрессору. Кремль считает его гражданином России, но для Франции именно французское гражданство является главным.

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Чего боится Россия

Как отметил Рейтерович, российские власти могут бояться того, что Дуров пойдет на сотрудничество с французскими властями. Тогда, возможно, спецслужбы разных стран получат доступ к определенным функциям телеграма и возможность ознакомиться с определенной внутренней информацией.

В частности это могут быть чаты, созданные российскими властями, которые связаны с войной. Или же чаты, где российские спецслужбы координируют работу своих агентов по всему миру. Это такая показательная история, которая взволновала российские власти. Но не разделяю мнения, что мессенджер закроется,

– сказал Рейтерович.

В дальнейшем нужно тщательно следить за ситуацией, ведь непонятно, как именно ситуация будет дальше развиваться. Уже известно, что Дуров находится под следствием из-за отказа сотрудничать в расследовании киберпреступлений и финансовых преступлений в телеграмме.

Такие проблемы характерны для любой соцсети. Многие соцсети проходили через это. Но достигали баланса во взаимоотношениях с властью. Они принимали правила регулирования, которые шли от отдельных правительств или того же ЕС в целом. Те, которые сознательно игнорировали, имели проблемы не криминального характера, а экономического. То есть штрафы и так далее,

– заметил Рейтерович.