Ирина Фарион проиграла иск против "Львовской политехники": ее не возобновят на работе

Языковед Ирина Фарион подала в суд на Национальный университет "Львовская политехника". Она требовала восстановить ее на работе. Впрочем, в Галицком районном суде Львова ей отказали.

7 февраля по иску Ирины Фарион приняли соответствующее решение. Поэтому, суд отказал ей в восстановлении в должности профессора кафедры украинского языка в Национальном университете "Львовская политехника".

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Ирина Фарион подала в суд

Языковед обратилась в суд, чтобы в нем приказы о ее увольнении с должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук признали противоправными. И чтобы ее восстановили на работе.

В иске Ирина Фарион требовала отменить действие двух приказов ректора. Говорится о документах, выданных 15 ноября (тогда она была на больничном) и 28 ноября (этой датой внесли изменения относительно даты увольнения и указали новую дату – с 23 ноября).

Кроме того, языковед в иске требовала взыскать с Львовской политехники:

средний заработок за весь период ее вынужденного прогула;

компенсировать все судебные издержки.

Обратим внимание, что суд открыл производство по делу и решил рассматривать его по правилам упрощенного производства 12 декабря. Он предусматривал отсутствие уведомления (вызова) сторон.

Судья Виталий Стрельбицкий установил, что соответствующие приказы ректора, касающиеся увольнения языковеда с работы, действующему законодательству соответствуют.

В частности, такие приказы изданы уполномоченным лицом, они приняты на основании действующих положений законодательства по установленной процедуре. Основание увольнения истца приведена в соответствующих приказах, предусмотрена нормами действующего законодательства,

– отмечают в решении суда.

Поэтому, суд отказал Ирине Фарион в иске. Она имеет право подать апелляцию.

Что предшествовало иску Ирины Фарион