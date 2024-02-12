Ирина Фарион проиграла иск против "Львовской политехники": ее не возобновят на работе
Источник:Судебный реестр
Языковед Ирина Фарион подала в суд на Национальный университет "Львовская политехника". Она требовала восстановить ее на работе. Впрочем, в Галицком районном суде Львова ей отказали.
7 февраля по иску Ирины Фарион приняли соответствующее решение. Поэтому, суд отказал ей в восстановлении в должности профессора кафедры украинского языка в Национальном университете "Львовская политехника".
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Ирина Фарион подала в суд
Языковед обратилась в суд, чтобы в нем приказы о ее увольнении с должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук признали противоправными. И чтобы ее восстановили на работе.
В иске Ирина Фарион требовала отменить действие двух приказов ректора. Говорится о документах, выданных 15 ноября (тогда она была на больничном) и 28 ноября (этой датой внесли изменения относительно даты увольнения и указали новую дату – с 23 ноября).
Кроме того, языковед в иске требовала взыскать с Львовской политехники:
- средний заработок за весь период ее вынужденного прогула;
- компенсировать все судебные издержки.
Обратим внимание, что суд открыл производство по делу и решил рассматривать его по правилам упрощенного производства 12 декабря. Он предусматривал отсутствие уведомления (вызова) сторон.
Судья Виталий Стрельбицкий установил, что соответствующие приказы ректора, касающиеся увольнения языковеда с работы, действующему законодательству соответствуют.
В частности, такие приказы изданы уполномоченным лицом, они приняты на основании действующих положений законодательства по установленной процедуре. Основание увольнения истца приведена в соответствующих приказах, предусмотрена нормами действующего законодательства,
– отмечают в решении суда.
Поэтому, суд отказал Ирине Фарион в иске. Она имеет право подать апелляцию.
Что предшествовало иску Ирины Фарион
- Собственно, 15 ноября Национальный университет "Львовская Политехника" с должности профессора кафедры украинского языка уволил Ирину Фарион. Предшествовал этому скандал, который вспыхнул из-за ее выпада в сторону русскоязычных военных.
- Причиной для ее увольнения стало нарушение 41 статьи Кодекса законов о труде. Говорится о совершении работником, который выполняет воспитательные функции, аморального проступка, который не совместим с продолжением соответствующей работы.
- Кроме того, СБУ начала уголовное производство. Она также назначила целый ряд экспертиз, касающихся высказываний и публикаций языковеда.