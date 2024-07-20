"Несколько недель был возле ее дома": личность мужчины, который следил за Фарион, еще устанавливают

Ирина Фарион умерла 19 июля в результате огнестрельного ранения. Сейчас правоохранители устанавливают личность мужчины, который за ней следил.

Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь полиции Львовской области. Светлана Добровольская добавила, что продолжается специальная полицейская операция, передает 24 Канал.

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Личность мужчины, который следил за Фарион, устанавливают

По словам пресс-секретаря, по состоянию на сегодня полицейские совместно с сотрудниками СБУ проводят соответствующие мероприятия, опрашивают очевидцев, проверяют информацию, изучают видео с камер наблюдения. Кроме того, осуществляют мероприятия для установления личности, места пребывания и задержания.

Действительно, люди рассказывают о подозрительном мужчине, который несколько недель находился возле дома Ирины Фарион. Сейчас эта информация проверяется, правоохранители устанавливают его личность,

– отметила Добровольская.

Добавила, что начато уголовное производство по статье умышленное убийство. Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Сейчас продолжается специальная полицейская операция. Правоохранители принимают все меры для задержания злоумышленника, подытожила пресс-секретарь полиции.