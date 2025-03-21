20 миллионов в госбюджет, еще 2 – на нужды ВСУ: суд огласил приговор по делу Кормышкиной

Экс-нардеп Ирина Кормышкина и ее муж Юрий признали вину по делу о незаконном обогащении и пошли на сделку со следствием. Так, Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности и вынес приговор по делу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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Кормышкиной вынесли приговор в суде

В пятницу, 21 марта, ВАКС утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и бывшим народным депутатом и ее мужем. Суд признал подозреваемых виновными в совершении преступлений и назначил наказание.

Хотя в сообщении не указаны имена подозреваемых, но "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщает, что говорится об Ирине Кормышкиной и ее муже Юрии.

Так, суд назначил Кормышкиной наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан (68 тысяч гривен), с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на 2 года.

Ее мужа Юрия также лишили свободы на срок до 5 лет с таким же штрафом (68 тысяч гривен) и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на 2 года.

Поскольку Кормышкина с мужем пошли на сделку со следствием, то суд освободил их от отбывания основного наказания в виде лишения свободы с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью 2 года.

Также Кормышкина вместе с мужем обязуется перечислить в государственный бюджет 20 миллионов гривен. Кроме того, обвиняемые должны перечислить 2 миллиона гривен на нужды ВСУ.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его провозглашения путем подачи жалобы в Апелляционную палату ВАКС.

Напомним, что по данным следствия, в течение 2021 и 2022 годов Кормышкина завладела активами, которые более чем на 20 миллионов гривен превышают указанные официальные доходы и сбережения за этот период. В то же время ее официальный доход за этот период и сбережения составляли не более 2,7 миллиона гривен, которые подозреваемая использовала на другие цели.