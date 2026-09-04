Россияне приговорили похищенную мелитопольскую журналистку Ирину Левченко к 15 годам лишения свободы

Оккупационный суд Запорожской области приговорил пленницу Кремля и журналистку из Мелитополя Ирину Левченко к 15 годам лишения свободы в колонии. Журналистку, которую российские военные похитили еще весной 2023 года, захватчики безосновательно обвинили в шпионаже в пользу Украины.

Об этом сообщает Институт массовой информации со ссылкой на материалы оккупационного суда.

Что известно о приговоре журналистке?

Приговор 64-летней журналистке был оглашен утром 4 сентября. Захватчики инкриминировали ей статью 276 Уголовного кодекса России за якобы сбор и передачу спецслужбам Украины сведений о дислокации российских военных и силовых ведомств в Запорожской области.

По версии фейкового обвинения, журналистка после начала полномасштабного вторжения осталась в Мелитополе и не отказалась от украинского гражданства. Оккупанты утверждают, что женщина через мессенджер Telegram якобы передавала данные о маршрутах передвижения военной техники и списки сотрудников оккупационных органов власти.



Украинская журналистка Ирина Левченко на заседании оккупационного суда / Сайт оккупационного Запорожского областного суда

Лицо судьи, вынесшего псевдоприговор, на видео, опубликованном захватчиками, размыто, а его имя остается неизвестным. Дело расследовали следователи ФСБ России, при этом адвокаты не имели полноценного доступа к материалам из-за полностью закрытого статуса дела.



Лицо судьи, вынесшего незаконный приговор, скрыто / Сайт оккупационного Запорожского областного суда

Напомним, российские оккупанты похитили Ирину Левченко вместе с мужем Александром в мае 2023 года прямо на улице Мелитополя. Супругов-пенсионеров длительное время удерживали в местных подвалах, после чего разделили.

Александра Левченко захватчики уволили только в августе 2024 года, выдав справку о якобы отбытии 21 суток административного ареста. Во время заключения мужу лишь один раз разрешили увидеть жену на прогулке в СИЗО без возможности пообщаться, а после освобождения ему не вернули изъятые документы и имущество.

Саму же журналистку захватчики регулярно перевозили из Донецкого СИЗО в Мелитополь для проведения незаконных следственных действий. В июне 2026 года стало известно, что журналистку этапировали из Симферопольского изолятора в СИЗО в Краснодаре на территории России.

Ирина Левченко работает в журналистике с 1981 года, за свою карьеру она была корреспондентом мелитопольской газеты "Новый день", а также ряда областных и всеукраинских изданий.