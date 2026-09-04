Про це повідомляє Інститут масової інформації з посиланням на ресурси окупаційного суду.

Що відомо про вирок журналістці?

Вирок 64-річній журналістці оголосили вранці 4 вересня. Загарбники інкримінували їй статтю 276 Кримінального кодексу Росії за нібито збір та передачу спецслужбам України відомостей про дислокацію російських військових і силових відомств у Запорізькій області.

За версією фейкового обвинувачення, медійниця після початку повномасштабного вторгнення залишилася в Мелітополі й не відмовилася від українського громадянства. Окупанти стверджують, що жінка через месенджер Telegram нібито надсилала дані про маршрути пересування військової техніки та перелік співробітників окупаційних органів влади.



Українська журналістка Ірина Левченко на засіданні окупаційного суду / Сайт окупаційного Запорізького обласного суду

Обличчя судді, який оголосив псевдовирок, на викладеному загарбниками відео заблюрено, а його ім'я залишається невідомим. Справу розслідували слідчі ФСБ Росії, при цьому адвокати не мали до матеріалів повноцінного доступу через її повністю закритий статус.



Обличчя судді, який ухвалив незаконний вирок, заховано / Сайт окупаційного Запорізького обласного суду

Нагадаємо, російські окупанти викрали Ірину Левченко разом із чоловіком Олександром у травні 2023 року просто на вулиці Мелітополя. Подружжя цивільних пенсіонерів тривалий час утримували в місцевих підвалах, після чого розділили.

Олександра Левченка загарбники звільнили лише в серпні 2024 року, видавши довідку про нібито відбуття 21 доби адміністративного арешту. Під час ув'язнення чоловіку лише один раз дозволили побачити дружину на прогулянці в СІЗО без можливості поспілкуватися, а після звільнення йому не повернули вилучені документи та майно.

Саму ж журналістку загарбники регулярно перевозили з Донецького СІЗО до Мелітополя для проведення незаконних слідчих дій. У червні 2026 року стало відомо, що медійницю етапували із Сімферопольського ізолятора до СІЗО у Краснодарі на території Росії.

Ірина Левченко працює в журналістиці з 1981 року, за свою кар'єру вона була кореспонденткою мелітопольської газети Новий день, а також низки обласних і всеукраїнських видань.