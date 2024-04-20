Отметим, что днем ранее нардеп Ярослав Железняк анонсировал "парад отставок" в Кабмине. Впоследствии Алексей Гончаренко сообщил, что одной из чиновников, чье увольнение, вероятно, будет рассматривать парламент, будет именно Ирина Верещук.

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Реакция Верещук

Некоторые украинские СМИ 20 апреля сообщали, якобы министра Ирину Верещук планируют назначить главой Тернопольской областной военной администрации. Чиновница заявила, что информация не соответствует действительности.

Во-первых, это неправда. Во-вторых, я бы на это не согласилась. И мое руководство об этом прекрасно знает,

– отметила она.

Верещук добавила, что также не собирается занимать никакую дипломатическую должность.

Отметим! Тернопольская область уже почти 4 месяца без главы военной администрации. Владимира Труша уволили с должности 28 декабря 2023 года. Сейчас исполняющим обязанности начальника Тернопольской ОВА является Владимир Важинский.

Добавим, что в июне 2023 года НАБУ задержало двух "бывших заместителей" Владимира Труша, а также председателя областного совета Михаила Головко. Их заподозрили в коррупции. В то же время тогдашний председатель ОВА заметил, что не имеет отношения к этому. Как отметил Труш, он способствовал правоохранительным действиям и предоставил все документы. В то же время правоохранители предполагают, что он мог по крайней мере знать о схеме.

Что предшествовало слухам об увольнении

Нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что во время ближайшей пленарной недели Рада будет рассматривать ряд отставок. В частности, планируется увольнение 2 – 3 министров, среди которых и два вице-премьера. Также парламент, вероятно, рассмотрит отставку генпрокурора Андрея Костина, а также уволит членов Счетной палаты.

Железняк отметил, что также Рада должна будет проголосовать за перемещение на открытые вакансии в Кабмине. Однако не факт, что это произойдет именно на следующей неделе. В то же время нардеп добавил, что окончательные фамилии неизвестны и до голосования все может измениться.

Впоследствии нардеп Алексей Гончаренко уточнил, что, скорее всего, Верховная Рада будет голосовать за увольнение Ирины Верещук и Александра Кубракова, который занимает должность министра инфраструктуры. Также планируется расформирование Минкульта и его присоединение куда-то. Также не исключена отставка министра образования Оксена Лисового.