Причин пока не раскрывают. Кто станет новым главой Тернопольской ОВА, пока неизвестно.

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Что известно о Владимире Труше

С 2019 года до назначения на должность главы Тернопольской ОВА Труш занимал должность главы Рогатинской райгосадминистрации в Ивано-Франковской области. Также говорилось, что он является владельцем общества "Кротер наличные" – оно занималось займами денег.

В 2020 году вошел в Тернопольский областной совет 7-го созыва, как беспартийный от партии "Слуга Народа".

В июне 2023 года двух бывших заместителей Труша задержали силовики из НАБУ. Тогда еще председатель Тернопольской ОВА подчеркивал, что всячески способствует обыскам. Кроме того, он подчеркнул, что к этой, вероятно, коррупционной схеме не причастен.

Если бы я имел отношение к этому делу, я бы здесь у вас не стоял сегодня. Если бы я мог знать об этой схеме, я должен был бы о ней заявить сразу,

– подчеркнул чиновник.

Также Труш отметил, что еще с весны 2023 его заместители – вроде бы не выполняли должностных обязанностей, ведь пошли служить в ВСУ.