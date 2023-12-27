Причин наразі не розкривають. Хто стане новим очільником Тернопільської ОВА, наразі невідомо.

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Що відомо про Володимира Труша

Від 2019 року до призначення на посаду голови Тернопільської ОВА Труш обіймав посаду голови Рогатинської райдержадміністрації в Івано-Франківській області. Також мовилося, що він є власником товариства "Кротер готівка" – воно займалося позиками грошей.

У 2020 році увійшов до Тернопільської обласної ради 7-го скликання, як безпартійний від партії "Слуга Народу".

У червні 2023 року двох колишніх заступників Труша затримали силовики з НАБУ. Тоді ще голова Тернопільської ОВА наголошував, що всіляко сприяє обшукам. Окрім того, він наголосив, що до цієї, ймовірно, корупційної схеми – не причетний.

Якби я мав стосунок до цієї справи, я б тут біля вас не стояв сьогодні. Якби я міг знати про цю схему, я повинен був би про неї заявити одразу,

– наголосив посадовець.

Також Труш зауважив, що ще з весни 2023 року його заступники – начебто не виконували посадових обов'язків, адже пішли служити у ЗСУ.