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      Кабмін підтримав кандидатуру Труша на пост голови Тернопільської ОДА: що про нього відомо

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      Уряд підтримав Труша на посту голови Тернопільської ОДА / mi100.info

      Кабмінет Міністрів України підтирмав проєкт постанови президента про призначення Володимира Труша головою Тернопільської облдержадміністрації. До цього він обіймав пост голови Рогатинської РДА в Івано-Франківській області.

      Рішення про призначення Володимира Труша Кабмін підтримав під час свого засідання 18 березня.

      До слова Зеленський звільнив очільника Тернопільської ОДА Ігоря Сопеля: причина

      Хто такий Володимир Труш

      У період з листопада 2019 року Володимир Труш обіймав пост голови Рогатинської райдержадміністрації в Івано-Франківській області.

      Є власником товариства "Кротер готівка", яке займається позиками грошей. У Труша є дружина Ірина, з якою вони разом виховують дочку Настю.

      У свої декларації він вказує будинок на понад 150 квадратних метрів у Рогатині, що на Прикарпатті. Крім того, Труш декларує дві автівки:

      • Lande Rover Range Rover 2008 року – вартість від 15 тисяч доларів;
      • Ford Transit Connect 2011 року – від 5 тисяч доларів.

      Також разом з дружиною за 2018 рік він задекларував 600 тисяч гривень готівки. Хоча дохід лише від підприємницької діяльності становив 11 мільйонів 780 тисяч гривень.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль Призначення Зеленського Президент України Тернопіль
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