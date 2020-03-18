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      Кабмин поддержал кандидатуру Труша на пост председателя Тернопольской ОГА: что о нем известно

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      Кабминет Министров Украины поддержал проект постановления президента о назначении Владимира Труша главой Тернопольской облгосадминистрации. До этого он занимал пост председателя Рогатинской РГА в Ивано-Франковской области.

      Решение о назначении Владимира Труша Кабмин поддержал во время своего заседания 18 марта.

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      Кто такой Владимир Труш

      В период с ноября 2019 года Владимир Труш занимал пост председателя Рогатинской райгосадминистрации в Ивано-Франковской области.

      Является владельцем общества "Кротер наличные", которое занимается займами денег. У Труша есть жена Ирина, с которой они вместе воспитывают дочь Настю.

      В своей декларации он указывает дом на более чем 150 квадратных метров в Рогатине, что на Прикарпатье. Кроме того, Труш декларирует два автомобиля:

      • Land Rover Range Rover 2008 года – стоимость от 15 тысячи долларов;
      • Ford Transit Connect 2011 года – от 5 тысяч долларов.

      Также вместе с женой за 2018 год он задекларировал 600 тысяч гривен наличных. Хотя доход только от предпринимательской деятельности составил 11 миллионов 780 тысяч гривен.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль Назначения Зеленского Президент Украины Тернополь
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