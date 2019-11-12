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      Рада прекратила полномочия депутата Ирины Луценко

      49 Читати новину українською
      Ирина Луценко официально не депутат - новости Украины
      Ирина Луценко / hyser.com.ua

      Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от "Европейской солидарности" Ирины Луценко. Народная избранница сама обратилась с такой просьбой в парламент из-за проблем с сердцем.

      Свои голоса за прекращение полномочий Луценко отдали 275 нардепов.

      Узнайте, кто заменит Ирину Луценко в Раде

      Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла,
      – аргументировала свое решение Луценко в Фейсбуке.

      Муж народной депутатки, экс-генпрокурор Юрий Луценко отрицал, что сложение депутатских полномочий женой связано с его отъездом в Лондон и уголовным делом против него.

      Заметим, что перед голосованием Луценко выступила в Раде с речью, во время которой поблагодарила за сотрудничество своиъ коллег по фракции "Европейская Солидарность", лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко, а также своего мужа. После выступления политик обнималась с коллегами по фракции.

      Чем в Раде занималась Ирина Луценко?

      В парламент прошла под 15-ым номером в списке партии "Европейская солидарность". В Раде была членом комитета по вопросам экологической политики и природопользования. В Раде прошлого созыва была представительницей президента Петра Порошенко.

      blog_ava
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      сегодня
      1090
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Европейская солидарность Ирина Луценко
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