Рада прекратила полномочия депутата Ирины Луценко

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от "Европейской солидарности" Ирины Луценко. Народная избранница сама обратилась с такой просьбой в парламент из-за проблем с сердцем.

Свои голоса за прекращение полномочий Луценко отдали 275 нардепов.

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Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла,

– аргументировала свое решение Луценко в Фейсбуке.

Муж народной депутатки, экс-генпрокурор Юрий Луценко отрицал, что сложение депутатских полномочий женой связано с его отъездом в Лондон и уголовным делом против него.

Заметим, что перед голосованием Луценко выступила в Раде с речью, во время которой поблагодарила за сотрудничество своиъ коллег по фракции "Европейская Солидарность", лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко, а также своего мужа. После выступления политик обнималась с коллегами по фракции.

Чем в Раде занималась Ирина Луценко?

В парламент прошла под 15-ым номером в списке партии "Европейская солидарность". В Раде была членом комитета по вопросам экологической политики и природопользования. В Раде прошлого созыва была представительницей президента Петра Порошенко.