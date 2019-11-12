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      Рада припинила повноваження депутатки Ірини Луценко

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      Ірина Луценко офіційно не депутатка - новини України
      Ірина Луценко / hyser.com.ua

      Верховна Рада достроково припинила повноваження народної депутатки від "Європейської солідарності" Ірини Луценко. Народна обраниця сама звернулася з таким проханням до парламенту через проблеми з серцем.

      Свої голоси за припинення повноважень Луценко віддали 275 нардепів.

      Дізнайтеся, хто замінить Ірину Луценко в Раді

      Стан здоров’я не дає мені можливості працювати у повну силу, а відлежуватись за спинами команди не звикла,
      – аргументувала своє рішення Луценко у фейсбуці.

      Чоловік народної депутатки, ексгенпрокурор Юрій Луценко заперечував, що складання депутатських повноважень дружиною пов'язане з його від'їздом у Лондон і кримінальною справою проти нього.

      Зауважимо, що перед голосуванням Луценко виступила у Раді із промовою, під час якої подякувала за співпрацю своїм колегам по фракції "Європейська Солідарність", лідерці "Батьківщини" Юлії Тимошенко, а також своєму чоловікові. Після виступу політикиня обіймалася з колегами по фракції.

      Чим у Раді займалась Ірина Луценко?

      До парламенту пройшла під 15-им номером у списку партії "Європейська солідарність". У Раді була членкинею комітету з питань екологічної політики та природокористування. У Раді минулого скликання була представницею президента Петра Порошенка.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Ірина Луценко Верховна Рада Європейська солідарність
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