Кабмин назначил исполняющей обязанности министра экологии Ирину Ставчук. Ранее профильный комитет Верховной Рады рекомендовал назначить главой ведомства Романа Абрамовского, однако за его кандидатуру парламентарии до сих пор не голосовали.

Ставчук – эколог с опытом

Ранее Ставчук была заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды. За ее назначение правительство проголосовало на заседании 10 июня, сообщает 24 канал.

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Краткая биография Ирины Ставчук

Родилась в 1981 году в Киеве.

Окончила теплоэнергетический факультет Киевского политехнического института.

Второе высшее образование получила в Международном институте промышленной и экологической экономики (Лунд, Швеция) по специальности "Экологический менеджмент и политика".

С 2005 до 2017 года работала в Национальном экологическом центре , была координатором сети экоорганизаций Climate Action Network. Это глобальная сеть из более 1 300 экологических неправительственных организаций в более чем 130 странах. CAN работает над продвижением правительственных и индивидуальных действий по ограничению климатических изменений, вызванных человеком.

, была координатором сети экоорганизаций Climate Action Network. Это глобальная сеть из более 1 300 экологических неправительственных организаций в более чем 130 странах. CAN работает над продвижением правительственных и индивидуальных действий по ограничению климатических изменений, вызванных человеком. С 2015 года была наблюдателем от общественности в совете директоров Фонда чистых технологий Всемирного банка.

В 2017 – 2019 годах возглавляла Центр экологических исследований "Экодия". "Экодия" – это общественная организация, которая объединяет экспертов и активистов вокруг идеи сохранения окружающей среды.

До назначения Ставчук работала заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды .

. Опыт общественной работы – более 15 лет.

В соцсетях Ставчук активно популяризирует экоидеи, в частности немало сообщений о защите окружающей среды на ее странице в фейсбуке.

Я работаю в сфере охраны окружающей среды почти всю свою жизнь, но догнать масштаб необходимых изменений очень сложно. Всегда хочется сделать больше и быстрее. Но глобально, и в Украине, ежегодно вызовы в сохранении природных систем, объемах и утилизации мусора, состоянии загрязнения воздуха, воды, глобальном измененим климата только увеличиваются. Поэтому мы все должны действовать в защиту природы – и в своей работе, и жизни,

– написала Ставчук.

Что известно о назначении Романа Абрамовского

В начале июня 2020 года профильный комитет парламента поддержал кандидатуру Романа Абрамовского.

Однако Верховная Рада за Абрамовского не голосовала.

Как отметил спикер Дмитрий Разумков, в парламенте планируют таки вынести назначения Абрамовского на должность в ближайшее время.

Однако, по информации СМИ, Абрамовского не назначили, потому что у нардепов есть вопросы к его декларации.

Обратите внимание! Вакантная должность в правительстве появилась после того, как на два ведомства разделили Министерство энергетики и защиты окружающей среды.