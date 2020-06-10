Экоактивистка Ирина Ставчук стала и.о. министра экологии: что о ней известно
Кабмин назначил исполняющей обязанности министра экологии Ирину Ставчук. Ранее профильный комитет Верховной Рады рекомендовал назначить главой ведомства Романа Абрамовского, однако за его кандидатуру парламентарии до сих пор не голосовали.
Ставчук – эколог с опытом
Ранее Ставчук была заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды. За ее назначение правительство проголосовало на заседании 10 июня, сообщает 24 канал.
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Краткая биография Ирины Ставчук
- Родилась в 1981 году в Киеве.
- Окончила теплоэнергетический факультет Киевского политехнического института.
- Второе высшее образование получила в Международном институте промышленной и экологической экономики (Лунд, Швеция) по специальности "Экологический менеджмент и политика".
- С 2005 до 2017 года работала в Национальном экологическом центре, была координатором сети экоорганизаций Climate Action Network. Это глобальная сеть из более 1 300 экологических неправительственных организаций в более чем 130 странах. CAN работает над продвижением правительственных и индивидуальных действий по ограничению климатических изменений, вызванных человеком.
- С 2015 года была наблюдателем от общественности в совете директоров Фонда чистых технологий Всемирного банка.
- В 2017 – 2019 годах возглавляла Центр экологических исследований "Экодия". "Экодия" – это общественная организация, которая объединяет экспертов и активистов вокруг идеи сохранения окружающей среды.
- До назначения Ставчук работала заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды.
- Опыт общественной работы – более 15 лет.
В соцсетях Ставчук активно популяризирует экоидеи, в частности немало сообщений о защите окружающей среды на ее странице в фейсбуке.
Я работаю в сфере охраны окружающей среды почти всю свою жизнь, но догнать масштаб необходимых изменений очень сложно. Всегда хочется сделать больше и быстрее. Но глобально, и в Украине, ежегодно вызовы в сохранении природных систем, объемах и утилизации мусора, состоянии загрязнения воздуха, воды, глобальном измененим климата только увеличиваются. Поэтому мы все должны действовать в защиту природы – и в своей работе, и жизни,
– написала Ставчук.
Что известно о назначении Романа Абрамовского
- В начале июня 2020 года профильный комитет парламента поддержал кандидатуру Романа Абрамовского.
- Однако Верховная Рада за Абрамовского не голосовала.
- Как отметил спикер Дмитрий Разумков, в парламенте планируют таки вынести назначения Абрамовского на должность в ближайшее время.
- Однако, по информации СМИ, Абрамовского не назначили, потому что у нардепов есть вопросы к его декларации.
Обратите внимание! Вакантная должность в правительстве появилась после того, как на два ведомства разделили Министерство энергетики и защиты окружающей среды.