Кабмін призначив виконувачкою обов'язків міністра екології Ірину Ставчук. Раніше профільний комітет Верховної Ради рекомендував призначити очільником відомства Романа Абрамовського, проте за його кандидатуру парламентарі досі не голосували.

Ставчук – еколог з досвідом

Раніше Ставчук була заступницею міністра енергетики та захисту навколишнього середовища. За її призначення уряд проголосував на засіданні 10 червня, інформує 24 канал.

До теми Призначення Романа Абрамовського міністром екології не розглядали: які причини

Коротка біографія Ірини Ставчук

Народилась у 1981 році у Києві.

Закінчила теплоенергетичний факультет Київського політехнічного Інституту.

Другу вищу освіту отримала у Міжнародному інституті промислової та екологічної економіки (Лунд, Швеція) за спеціальністю "Екологічний менеджмент та політика".

З 2005 по 2017 рік працювала у Національному екологічному центрі , була координатором мережі екоорганізацій Climate Action Network. Ц е глобальна мережа з понад 1 300 екологічних неурядових організацій у понад 130 країнах. CAN працює над просуванням урядових та індивідуальних дій щодо обмеження кліматичних змін, спричинених людиною.

, була координатором мережі екоорганізацій Climate Action Network. Ц З 2015 року була спостерігачкою від громадськості у раді директорів Фонду чистих технологій Світового банку.

У 2017 – 2019 роках очолювала Центр екологічних досліджень "Екодія". "Екодія" – це громадська організація, яка об'єднує експертів та активістів навколо ідеї збереження довкілля.

До призначення Ставчук працювала заступницею міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.

Досвід громадської роботи – понад 15 років.

У соцмережах Ставчук активно популяризує екоідеї, зокрема чимало дописів про захист довкілля на її сторінці у фейсбуці.

Я працюю в сфері охорони довкілля майже усе своє життя, але наздогнати масштаб необхідних змін дуже складно. Завжди хочеться зробити більше і швидше. Але глобально, і в Україні, щороку виклики до збереження природних систем, обсягу і утилізації сміття, стану забруднення повітря, води, глобальної зміни клімату лише збільшуються. Тому ми усі маємо діяти на захист природи – і в своїй роботі, і житті,

– написала Ставчук.



Що відомо про призначення Романа Абрамовського

На початку червня 2020 року профільний комітет парламенту підтримав кандидатуру Романа Абрамовського.

Проте Верховна Рада за Абрамовського не голосувала.

Як зазначив спікер Дмитро Разумков, у парламенті планують таки винести призначення Абрамовського на посаду найближчим часом.

Проте, за інформацією ЗМІ, Абрамовського не призначили, бо у нардепів є питання до його декларації.

Зверніть увагу! Вакантна посада в уряді з'явилась після того, як на два відомства розділили Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища.