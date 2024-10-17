Воздушные силы продемонстрировали кадры работы систем ПВО IRIS-T: эффектные кадры

Зенитные ракетные комплексы IRIS-T находятся на вооружении Воздушных сил с октября 2022 года. Именно они помогают защищать украинскую инфраструктуру от вражеских атак.

IRIS-T – это качественная немецкая система, способная уничтожать все аэродинамические цели в радиусе до 40 километров. Кадрами работы этой системы ПВО поделились украинские Воздушные силы.

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Об особенностях IRIS-T

NASAMS и IRIS-T стали первыми зенитными ракетными системами средней дальности, что начали защищать критическую инфраструктуру Украины от массированных российских атак.

Сегодня Воздушные силы Украины имеют немало батарей NASAMS и IRIS-T. Это позволяет поэтапно вытеснять морально и физически устаревшие ЗРК советского производства.

Кадры работы ЗРК IRIS-T: смотрите видео

Воевать на IRIS-T – одно удовольствие,

– говорят зенитчики.

На сегодня эта немецкая система является самым современным зенитным комплексом Воздушных сил. Зенитчики отмечают мощность IRIS-T и благодарят зарубежных партнеров.

Ранее 24 Канал также писал о том, что Германия передала Украине два зенитных ракетных комплекса IRIS-T. На сегодня уже передали 5 систем IRIS-T SLM и 4 системы IRIS-T SLS.