В Ирландии масштабные протесты после нападения иммигранта на детей с ножом: шокирующие кадры
В Дублине 23 ноября мужчина напал с ножом на людей, в результате чего сильно травмировал 3 детей. После этого инцидента по всей стране начались масштабные протесты.
Эти митинги проходят как в ирландской столице, так и других городах страны. Кроме того, уже начались первые стычки протестующих с полицией.
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В Ирландии начались антимиграционные протесты
Вечером 23 ноября на улицы Дублина вышли митингующие, призвавшие действующие власти пересмотреть миграционную политику Ирландии. Это произошло после того, как разгласили инцидент в одной из ирландских столичных школ мужчина с ножом напал на группу людей, ранив 5 человек, 3 из которых были детьми.
В Ирландии проходят масштабные антимиграционные протесты: смотрите видео
По предварительным данным, нападающим мог быть мужчина, приехавший в Ирландию из Алжира. Его уже задержали полицейские.
Митинги в Дублине начались после нападения алжирца на детей: смотрите видео
На месте событий уже охраняют полицейских. Однако впоследствии протестующие начали курить автомобили, кричать в сторону стражей порядка и крушить все вокруг.
Ирландцы кричат в сторону полицейского автомобиля на митинге: смотрите видео
Митингующие курят автомобили в Дублине: смотрите видео
В конце концов, в сети появились видео, где люди начали бить витрины магазинов и пытаться туда проникнуть. Очевидцы также говорят и о первых ограблениях в ирландской столице.
В Дублине начали громить витрины магазинов: смотрите видео
Начались первые ограбления в ирландских магазинах: смотрите видео
Прокомментировали протесты в Дублине уже и в ирландских властях. Там назвали участников беспорядков "группой безумных хулиганов с ультраправой идеологией".
Протесты в Дублине продолжаются: смотрите видео
В конце концов, протестующих начали разгонять полицейские. По состоянию на 21:54 по местному времени толпы стало меньше, а людей в униформе – больше.
Полицейские разгоняют митингующих в Дублине: смотрите видео
Кроме того, в сети также сообщалось, что видели на центральных улицах Дублина военную технику. Зачем ее разместили – пока неизвестно.
В Дублине видели военную технику / Фото из социальных сетей
В Дублине мужчина напал с ножом на детей
- В ирландском Дублине инцидент с нападением мужчина на детей с ножом произошел около 13 часов 30 минут по местному времени. В результате пострадали 2 взрослых и 3 ребенка, которые они были с серьезными ранениями.
- Самого нападавшего уже задержали ирландские правоохранители. У него изъяли большой нож, с которым он напал на граждан.
- Прокомментировала инцидент в Дублине министр юстиции Хелен МакЭнтти. Она выразила надежду, что виновный обязательно будет привлечен к ответственности.