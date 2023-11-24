В Ирландии масштабные протесты после нападения иммигранта на детей с ножом: шокирующие кадры

В Дублине 23 ноября мужчина напал с ножом на людей, в результате чего сильно травмировал 3 детей. После этого инцидента по всей стране начались масштабные протесты.

Эти митинги проходят как в ирландской столице, так и других городах страны. Кроме того, уже начались первые стычки протестующих с полицией.

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В Ирландии начались антимиграционные протесты

Вечером 23 ноября на улицы Дублина вышли митингующие, призвавшие действующие власти пересмотреть миграционную политику Ирландии. Это произошло после того, как разгласили инцидент в одной из ирландских столичных школ мужчина с ножом напал на группу людей, ранив 5 человек, 3 из которых были детьми.

В Ирландии проходят масштабные антимиграционные протесты: смотрите видео

По предварительным данным, нападающим мог быть мужчина, приехавший в Ирландию из Алжира. Его уже задержали полицейские.

Митинги в Дублине начались после нападения алжирца на детей: смотрите видео

На месте событий уже охраняют полицейских. Однако впоследствии протестующие начали курить автомобили, кричать в сторону стражей порядка и крушить все вокруг.

Ирландцы кричат в сторону полицейского автомобиля на митинге: смотрите видео

Митингующие курят автомобили в Дублине: смотрите видео

В конце концов, в сети появились видео, где люди начали бить витрины магазинов и пытаться туда проникнуть. Очевидцы также говорят и о первых ограблениях в ирландской столице.

В Дублине начали громить витрины магазинов: смотрите видео

Начались первые ограбления в ирландских магазинах: смотрите видео

Прокомментировали протесты в Дублине уже и в ирландских властях. Там назвали участников беспорядков "группой безумных хулиганов с ультраправой идеологией".

Протесты в Дублине продолжаются: смотрите видео

В конце концов, протестующих начали разгонять полицейские. По состоянию на 21:54 по местному времени толпы стало меньше, а людей в униформе – больше.

Полицейские разгоняют митингующих в Дублине: смотрите видео

Кроме того, в сети также сообщалось, что видели на центральных улицах Дублина военную технику. Зачем ее разместили – пока неизвестно.

В Дублине видели военную технику / Фото из социальных сетей

В Дублине мужчина напал с ножом на детей