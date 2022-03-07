В Ирландии грузовик протаранил ворота посольства России

7 марта 2022 , 17:22
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Источник:

Independent.ie

В Дублине 7 марта возле посольства России проходила акция против действий государства-агрессора. В это время грузовик протаранил ворота дипучреждения.

В полиции Ирландии сообщили, что в результате задержан один человек.

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Автор: Наталія Пристанська