В Ирландии грузовик протаранил ворота посольства России
7 марта 2022 , 17:22Читати новину українською
Источник:Independent.ie
В Дублине 7 марта возле посольства России проходила акция против действий государства-агрессора. В это время грузовик протаранил ворота дипучреждения.
В полиции Ирландии сообщили, что в результате задержан один человек.
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