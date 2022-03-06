На опубликованной в соцсети фото видно, что в автомобиле, на которое россиянин наклеил букву Z, выбиты все окна и спущены колеса.

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Что случилось с машиной – неизвестно, однако в соцсети шутят, что машина сама сломалась после того, как мужчина наклеил свастику.

Авто россиянина сломалось после того, как он наклеил свастику Z/Фото из соцсетей

Добавим, что на российской военной технике нанесена буква Z, и украинцы убеждены, что настоящее происхождение этих символов довольно забавное. К примеру, Z очень уж похоже на способ скрепления двери с внутренней стороны уличного туалета. В результате которого появляется Z. Фото – смотрите здесь.

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