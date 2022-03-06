На оприлюдненій у соцмережі фото помісно, що в авто, на яке росіянин наклеїв літеру Z, вибиті всі вікна та спущені колеса.

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Що саме сталося з машиною – невідомо, проте в соцмережі жартують, що машина сама зламалася після того, як чоловік наклеїв свастику.



Авто росіянина зламалося після того, як він наклеїв свастику Z / Фото з соцмереж

Додамо, що на російській військовій техніці нанесена літера "Z", і українці переконані, що справжнє походження цих символів доволі кумедне. Наприклад, "Z" ну дуже вже схоже на метод скріплення дверей з внутрішнього боку вуличної вбиральні. У результаті якого утворюється "Z". Фото – дивіться тут.

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