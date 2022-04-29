В результате военных действий канализационное хозяйство было разрушено, а ситуация – критической. Об этом сообщил киевский мэр Виталий Кличко, также обнародовав видеозапись.
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По его словам, к работам по восстановлению системы приступили сразу же после освобождения города. Водопровод от столицы до Ирпеня проложили совместными усилиями специалистов:
- "Киевводоканала",
- "Ирпеньводоканала",
- "Житомирводоканала"
- подрядных организаций
Семь километров труб, чтобы подключиться к водопроводной системе Киева, проложили – за 18 дней,
– отметил Виталий Кличко
"Работы по восстановлению системы начали сразу после освобождения города", – добавил мэр столицы Украины.
Провели проверку качества воды
Ирпенский городской голова Александр Маркушин рассказал, что вместе с Виталием Кличко они провели проверку качества воды. Он отметил, что никаких замечаний к жидкости не было.
Я искренне благодарю всех, кто нам помогал! Всем большое спасибо от имени всей Ирпенской общины! Друзья познаются в беде. И это именно тот случай,
– подытожил чиновник.