В результате военных действий канализационное хозяйство было разрушено, а ситуация – критической. Об этом сообщил киевский мэр Виталий Кличко, также обнародовав видеозапись.

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По его словам, к работам по восстановлению системы приступили сразу же после освобождения города. Водопровод от столицы до Ирпеня проложили совместными усилиями специалистов:

"Киевводоканала",

"Ирпеньводоканала",

"Житомирводоканала"

подрядных организаций

Семь километров труб, чтобы подключиться к водопроводной системе Киева, проложили – за 18 дней,

– отметил Виталий Кличко

"Работы по восстановлению системы начали сразу после освобождения города", – добавил мэр столицы Украины.

Провели проверку качества воды

Ирпенский городской голова Александр Маркушин рассказал, что вместе с Виталием Кличко они провели проверку качества воды. Он отметил, что никаких замечаний к жидкости не было.

Я искренне благодарю всех, кто нам помогал! Всем большое спасибо от имени всей Ирпенской общины! Друзья познаются в беде. И это именно тот случай,

– подытожил чиновник.