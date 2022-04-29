Унаслідок військових дій каналізаційне господарство було зруйноване, а ситуація – критичною. Про це повідомив київський мер Віталій Кличко, також оприлюднивши відеозапис.

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За його словами, роботи з відновлення системи розпочали одразу ж після звільнення міста. Водогін від столиці до Ірпеня проклали спільними зусиллями фахівців:

"Київводоканалу",

"Ірпіньводоканалу",

"Житомирводоканалу"

підрядних організацій

Сім кілометрів труб, щоб під'єднатися до водопровідної системи Києва, проклали – за 18 днів,

– зазначив Віталій Кличко

"Роботи з відновлення системи розпочали одразу ж після звільнення міста", – додав мер столиці України.

Провели перевірку якості води

Ірпінський міський голова Олександр Маркушин розповів, що разом із Віталієм Кличком вони провели перевірку якості води. Він вказав, що жодних зауважень до рідини не було.

Я щиро дякую всім, хто нам допомагав! Всім велике спасибі від імені всієї Ірпінської громади! Друзі пізнаються в біді. І це – саме той випадок,

– підсумував посадовець.