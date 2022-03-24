В Ирпене и Буче продолжаются бои, но это вопрос времени, – заместитель Кличко

На Киевщине враг продолжает атаки. В частности, в Ирпене и Буче и дальше продолжаются бои с оккупантами.

Об этом в эфире 24 канала рассказал Николай Поворозник – первый заместитель мэра Киева. По его словам, Гостомель тоже держит оборону.

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Поворозник: ВСУ делают все для безопасности

Оккупантам так и не удалось захватить столицу, но они продолжают бои в Киевской области, атакуя мирные города и поселки, сообщил Поворозник.

В Ирпене продолжаются бои. В Буче и Гостомеле тоже. Это вопрос времени и вопрос жертв,

– отметил он.

В КГГА не оставляют надежду на полный отпор оккупантам в Киевской области, однако говорят, что это действительно вопрос времени и человеческих жертв. Как со стороны военных, так и военного населения.

"ВСУ делают все правильно и безопасно как раз для этих 2 категорий. Для безопасности гражданского населения и для себя", – отметил заместитель киевского городского головы.

Также Поворозник отметил, что несмотря на эвакуацию в этих населенных пунктах остаются люди, жизнь которых надо беречь. Люди по тем или иным причинам там остаются, а связь с общинами достаточно плохая.

Поворозник рассказал о ситуации в Киевской области: смотрите видео