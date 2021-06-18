В Ирпене девочка застряла головой в металлической беседке

В Ирпене 15 июня 5-летняя девочка засунула голову в металлическую беседку и застряла. Освобождать ребенка вызвали спасателей.

Девочка даже не заплакала

Инцидент произошел в центре города днем. К счастью, ребенок не пострадал.

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Гуляя вместе с мамой на центральной площади, 5-летняя девочка просунула голову между колоннами металлической беседки, а высунуть ее самостоятельно не смогла,

– говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали муниципальную стражу и работников ГСЧС. С помощью специального снаряжения они освободили ребенка.

Девочка мужественно держалась и почти не плакала. Телесных повреждений она не получила, поэтому и помощь медиков не понадобилась.

Под Киевом погибла девочка в туалете

15 июня на базе отдыха в селе Кийлов Бориспольского района 4-летний мальчик и его 10-летняя сестра провалились в выгребную яму уличного туалета. Девочка хотела спасти младшего брата, который упал первым, однако сама погибла. Мальчика отвезли в реанимацию.

Известно, что дети были из семьи ромов и гуляли без взрослых. За несколько дней до трагедии две женщины-сестры с мужьями и 8 детьми приехали в Кийлов из Ужгорода.