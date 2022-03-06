В Ирпене нашли склад парадной формы российских войск

В одном из гаражей Ирпеня в Киевской области нашли мешки с парадной формой российских летчиков.

По словам автора видео, этот гараж сдавали в аренду, а оказалось, что оккупанты обустроили там свой склад. В нем хранились десятки мешков с парадной формой для российских лётчиков.

К теме Непутевая пропаганда: оккупанты обвиняют Украину в срыве "коридоров", постя фото из Ирпеня

Правда, сейчас вся форма сгорела, поскольку на складе возник пожар в результате удара оккупантов. Те, добавим, беспощадно обстреливают Ирпень уже несколько дней. Город, расположенный за 26 километров от Киева, почти полностью разрушен.

Склад парадной российской формы в Ирпене: смотрите видео

Сейчас Ирпень находится на грани гуманитарной катастрофы. Части жителей удалось уехать из города 6 марта, однако орки не прекращали обстрелы гражданских даже во время эвакуации.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!