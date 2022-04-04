В Ирпене оккупанты расстреляли портреты погибших на Аллее Героев Небесной Сотни

В социальных сетях опубликовали видео, доказывающее, что российских оккупантов раздражают не только живые люди, но и мертвые.

В Ирпене россияне расстреляли фотографии погибших на Аллее Героев Небесной Сотни.

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Они выпустили десятки пуль и не пропустили ни один портрет.

Смотрите видео действий российских оккупантов:

"Хотели расстрелять Память о Воинах. Не понимают, что эта память всегда будет с нами и будет дальше нами двигать... Герои не умирают. Слава ВСУ", – отметила Виктория Сюмар, которая опубликовала видео.

Она отметила, что ролик снял ее муж Дмитрий Христюк. Он был одним из тех, кто в 2015 году создавал Аллею Героев Небесной Сотни.

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