В Ирпене оккупанты сожгли десятки Библий

В Ирпене наши военные нашли десятки сожженных Библий. Это дело рук русских.

Фото обнародовал Олег Магдич, заместитель командира роты батальона ОУН, пастор протестантской церкви.

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Священное Писание, сожженное орками в Ирпене. Жгли целенаправленно. Горите в аду, слуги сатаны,

– написал Магдич.

Сожженные Библии / Фото из Фейсбука Олега Магдича

Как расстреливали Библии

Пастор рассказал, что это произошло у здания христианской миссии Евразия, которую российские оккупанты полностью разрушили, пишет "По ту сторону новостей".

Рядом стояла "газелька", в которую были загружены новые заветы. Оккупанты их выгрузили и сожгли, авто расстреляли.

Магдич говорит, что протестантизм как явление – не является Русской православной церковью. Для русских любые другие религиозные конфессии – враг.

Сожженные Библии / Фото из Фейсбука Олега Магдича

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