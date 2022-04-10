В Ирпене оккупанты сожгли десятки Библий
Источник:фейсбук Олега Магдича
В Ирпене наши военные нашли десятки сожженных Библий. Это дело рук русских.
Фото обнародовал Олег Магдич, заместитель командира роты батальона ОУН, пастор протестантской церкви.
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Священное Писание, сожженное орками в Ирпене. Жгли целенаправленно. Горите в аду, слуги сатаны,
– написал Магдич.
Сожженные Библии / Фото из Фейсбука Олега Магдича
Как расстреливали Библии
Пастор рассказал, что это произошло у здания христианской миссии Евразия, которую российские оккупанты полностью разрушили, пишет "По ту сторону новостей".
Рядом стояла "газелька", в которую были загружены новые заветы. Оккупанты их выгрузили и сожгли, авто расстреляли.
Магдич говорит, что протестантизм как явление – не является Русской православной церковью. Для русских любые другие религиозные конфессии – враг.
Сожженные Библии / Фото из Фейсбука Олега Магдича
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