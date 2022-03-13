В Ирпене погибших мать и сына похоронили прямо во дворе: печальное фото

Враг продолжает атаковать украинские территории, среди постоянных бомбардировок – Киевщина. В частности, в Ирпене уже погибли десятки людей, некоторых хоронят прямо во дворах возле дома.

В сети обнародовали фото могилы матери и сына на территории дома в Ирпене.

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Из соцсетей стало известно, что погибшие – 12-летний Иван и его 42-летняя мама. Погибли они 5 марта 2022 года.



Могила у дома в Ирпене / Фото из соцсетей

Семью Меть цинично убили россияне. Их, как и десятки других украинцев, пришлось похоронить прямо среди улицы.

Ранее изверги в российской военной форме обстреляли людей, которых пытались эвакуировать из Ирпеня. В результате погибли 8 человек. Одна из мин оккупантов убила целую семью – папу, маму и двоих детей. Они хотели покинуть город, который обстреливают оккупанты, но так и не успели убежать от войны.

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