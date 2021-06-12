По данным "Киева Оперативного" на месте происшествия патрульные "обеспечивают безопасность дорожного движения". Вызов о ДТП с пострадавшими на перекрестке улиц Садовая и Украинская поступил около 11:00.

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Прибыв на место происшествия, инспекторы обнаружили 3 транспортные средства с механическими повреждениями: Citroen, Hyundai и маршрутный автобус. По предварительным данным, в результате ДТП 5 человек получили травмы,

– говорится в сообщении.

На месте происшествия "работали медики, следователи и инспекторы, которые обеспечивали безопасность дорожного движения для других участников".

Водителей призвали соблюдать следующие правила:

пользоваться ремнями безопасности;

соблюдать безопасную дистанцию ​​и интервал;

не превышать скорость;

отказаться от рискованных маневрирований, которые могут привести к созданию аварийных ситуаций.

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