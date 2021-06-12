По данным "Киева Оперативного" на месте происшествия патрульные "обеспечивают безопасность дорожного движения". Вызов о ДТП с пострадавшими на перекрестке улиц Садовая и Украинская поступил около 11:00.
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Прибыв на место происшествия, инспекторы обнаружили 3 транспортные средства с механическими повреждениями: Citroen, Hyundai и маршрутный автобус. По предварительным данным, в результате ДТП 5 человек получили травмы,
– говорится в сообщении.
На месте происшествия "работали медики, следователи и инспекторы, которые обеспечивали безопасность дорожного движения для других участников".
Водителей призвали соблюдать следующие правила:
- пользоваться ремнями безопасности;
- соблюдать безопасную дистанцию и интервал;
- не превышать скорость;
- отказаться от рискованных маневрирований, которые могут привести к созданию аварийных ситуаций.
ДТП в Киеве: главное
- В Киеве в субботу, 12 июня, на Южном мосту столкнулись сразу 6 автомобилей. Это существенно осложнило движение в направлении правого берега города.
- Кроме того, в Киеве 10 июня на Окружной внедорожник Audi влетел под фуру. В результате инцидента пострадал по меньшей мере 1 человек. Также в этот день в Киеве на Броварском проспекте 10 июня столкнулись маршрутка и легковушка Daewoo Lanos.